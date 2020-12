Viva For Life: Ophélie Fontana très émue par le soutien sans faille de ses proches (vidéo)

Une nouvelle fois, Ophélie Fontana a pris part à la grande action de solidarité Viva For Life. Accompagnée de Sara de Paduwa et d’Adrien Devyver, elle est donc entrée le 17 décembre dans le fameux cube , installé exceptionnellement au pied de la Tour Reyers cette année à cause de la crise du coronavirus. Les trois collègues n’en sortiront que le 23 décembre, après 144 heures.

Mais Sara de Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana peuvent tout de même compter sur le soutien inconditionnel de leurs proches, même à distance. Et cette dernière l’a bien remarqué, quand hier (samedi) soir, sa famille et ses amis se sont succédé pour lui faire de belles surprises.

À l’antenne tout au long d’une soirée au thème des années 90, Ophélie Fontana a d’abord eu droit à un appel de son ancienne « cokoteuse », Mariam Lambert, qui a réalisé le défi de parcourir en courant la distance entre La Haye (où elle vit depuis 17 ans) et Bruxelles, afin de remettre un chèque de 4700 € à Viva For Life.

Déjà extrêmement touchée par l’appel avec son amie, Ophélie Fontana n’a pu retenir ses larmes quand elle l’a vu apparaître sur la terrasse du cube. « On ne s’est pas vues depuis un an mais on est toujours en contact et tu t’associes à la cause et tu es toujours derrière moi pour m’encourager et cela me fait vraiment du bien », a-t-elle confié, avant de recevoir une nouvelle surprise.

En effet, la soirée de l’animatrice s’est poursuivie avec des amis et des membres de sa famille, rassemblés en visioconférence sur le fanwall placé en face du cube. Thi Diem Quach, sa collègue et amie du JT, ainsi que sa fille Léa et sa belle-fille Fanny, entre autres, lui ont fait la surprise de leur présence. Avec un grand sourire, Ophélie Fontana les a remerciés pour leur soutien : « Je n’en reviens pas que tant de gens qui comptent sur moi soient réunis autour de moi et c’est cela qui est dingue et c’est même mieux avec la technologie. Cela compte beaucoup d’avoir du soutien ».

Un dernier geste de sa famille a ensuite de nouveau fait craquer la journaliste. Son papa lui a laissé un message audio pour l’encourager. En larmes, Ophélie Fontana a confié avoir perdu plusieurs proches cette année et être plus que touchée par les mots de son papa : « Mon papa, c’est mon pilier, c’est ma base. Il me soutient dans tout ce que je fais ».

Des émotions fortes, mais qui finalement ont donné encore plus d’énergie à l’animatrice.