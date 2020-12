Viva For Life: la belle rencontre de Paul des «12 coups de midi» avec Adrien Devyver (vidéo)

Mais ce samedi, c’était une autre figure bien connue de TF1 qui était en direct aux côtés d’Adrien Devyver. Paul El Kharrat, l’un des plus grands vainqueurs de l’émission « Les 12 coups de midi » est en effet venu soutenir Viva For Life, et parler de son quotidien ainsi que de son expérience dans le jeu de TF1, lui qui est atteint du syndrome d’Asperger.

Depuis le lancement de l’action Viva For Life le 17 décembre, Adrien Devyver, Sara de Paduwa et Ophélie Fontana, enfermés dans le fameux cube pendant 144 heures, ont reçu beaucoup de messages de soutien de la part de leurs proches, mais aussi d’artistes et autres personnalités, comme Denis Brogniart par exemple .

Il vient d’ailleurs de sortir un livre à ce sujet, « Ma 153e victoire », dont il a parlé avec Adrien Devyver à l’antenne : « C’est toujours bien de parler de sa différence, et puis de quelque chose qui parle finalement à beaucoup de gens, qui n’ont pas eu les moyens ou l’instant pour pouvoir en parler ou l’écrire, et qui ont toujours des difficultés et sont dans le flou, comme j’ai pu l’être aussi avant mon diagnostic ».

Une complicité immédiate

Ce que « WikiPaul » ne savait pas, c’est que son interlocuteur vient lui aussi d’écrire un bouquin, sur le syndrome du TDAH dont il souffre. Les propos de Paul ont donc touché Adrien Devyver, qui s’est confié à Paul : « Je vais vous faire une petite confidence Paul, je souffre moi d’un syndrome du TDAH – un trouble de l’attention avec de l’hyperactivité – et j’ai aussi écrit un ouvrage qui est sorti récemment sur cette thématique. Et ça m’a fait aussi beaucoup de bien de pouvoir l’exprimer et d’expliquer aux lecteurs à quel point c’est parfois difficile de s’organiser, comme vous, de maintenir des relations, etc. Et je trouve ça très touchant, de la part de personne comme vous, de mettre des mots. Ça permet vraiment de faire évoluer les mentalités ».

« J’espère faire évoluer les mentalités ! », lui a répondu l’étudiant en histoire, content de voir qu’Adrien Devyver aussi avait pu parler de son syndrome dans un livre : « Il faut vraiment l’exprimer, en parler et sortir du silence ».

Paul fan du « Grand cactus »

Diagnostiqué assez tard sur son autisme, Paul a aussi témoigné de son enfance, et des nouvelles expériences dans lesquelles il s’est embarqué depuis sa participation aux « 12 coups de midi », comme l’émission radio « Les grosses têtes » sur RTL notamment. « WikiPaul a également fait savoir à Adrien Devyver qu’il suivait régulièrement le programme télé de la RTBF « Le grand cactus ». « Vous êtes un sacré rigolo sur le ‘Grand cactus’ ! Franchement on s’amuse bien, vous me faites bien rire », lui a-t-il lancé.

Et ni une ni deux, après avoir convenu avec Paul de s’échanger leurs livres respectifs, Adrien Devyver a promis de faire venir le champion des « 12 coups de midi » en Belgique pour assister à l’émission : « Dès que les enregistrements reprennent en présentiel, je vous invite ». Et avec Ophélie Fontana et Sara de Paduwa, il a déjà programmé d’emmener Paul dans le carré à Liège, ville où sont tournés les numéros du « Grand cactus ». Des projets qui ont eu l’air de réjouir l’étudiant en histoire.