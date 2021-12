L’adorable proposition de Clara Luciani aux animateurs de Viva for Life (vidéo)

Clara Luciani a enfermé Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier dans le cube, et leur a fait une proposition très sympa.

Vendredi soir, les trois animateurs de la RTBF Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier ont fait leur entrée dans le fameux cube de Viva for Life, installé sur la Grand-Place de Tournai. Pour l’ouverture de l’opération, la RTBF avait organisé un show avec des artistes, dont Clara Luciani.

La Française a offert un concert aux spectateurs présents à Tournai, et a assisté à l’enfermement des animateurs dans le cube, lançant officiellement la neuvième édition de Viva for Life. Mais juste avant de laisser Ophélie Fontana, Sara de Paduwa et Marco Leulier entrer dans ce qui sera leur maison durant 144 heures, Clara Luciani leur a proposé une forme de soutien particulière.