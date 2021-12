Benjamin Maréchal quitte la RTBF

L’animateur d’« On n’est pas des pigeons » n’effectuera que quelques semaines sur le service public en 2022, avant de s’en aller.

Le groupe de presse, qui possède les journaux de La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair, La Capitale, compte sur Benjamin Maréchal et son « indéniable connaissance des médias », cite-t-il, pour relever les « nouveaux défis digitaux » de Sudinfo.

Coup de tonnerre dans le monde médiatique ! Benjamin Maréchal, l’animateur emblématique d’« On n’est pas de pigeons », a décidé de quitter la RTBF pour se réorienter chez… Sudinfo !

Le journaliste fera ses adieux à la RTBF au début du mois de février, après quelques dernières semaines d’animation dans « On n’est pas des pigeons ». « Il y a 3 ans, Benjamin reprenait la présentation du talkshow conso de La Une et par sa personnalité, lui donnait un nouvel élan. […] Il quittera la RTBF en laissant derrière lui une émission qui se porte bien, une équipe solide et prête à écrire un nouveau chapitre », a commenté la RTBF dans un communiqué diffusé ce lundi.