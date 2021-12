Éric Boever dévoile les images de l’agression dont il a été victime lors de la manifestation anti-CST (vidéo)

Alors qu’il rejoignait ses collègues de la RTBF pour couvrir la manifestation contre le Covid Safe Ticket dimanche à Bruxelles, Éric Boever a été agressé par un groupe de manifestants. Pourtant masqué, le journaliste a été reconnu par des jeunes, qui l’ont pris à partie.

D’abord suivi par un petit groupe et traité de « collabo », Éric Boever a été encerclé par « une vingtaine de personnes », explique La Dernière Heure. L’un des manifestants l’a ensuite aspergé de spray au poivre. « Là, je n’ai plus rien vu, plus rien compris. Je marchais à tâtons, me cognant dans les arbres », a raconté le journaliste de la RTBF à nos confrères.