Brooke Shields: «MeToo va beaucoup trop loin!»

Brooke Shields a démarré sa carrière de mannequin à l’âge de… 11 mois. Elle a 10 ans à peine quand elle pose nue et lourdement maquillée devant l’objectif du photographe Gary Gross, pour une série de clichés qui seront ensuite publiés dans « Playboy ». Deux ans plus tard, elle est castée par Louis Malle qui l’engage pour « La petite », film dans lequel elle joue une enfant prostituée exerçant ses « talents » dans un bordel de La Nouvelle-Orléans du début du siècle dernier, et qui tombe complètement in love d’un photographe de 20 ans son aîné. Le film est plus que sulfureux, même pour la fin des années 70, mais c’est aussi un énorme succès qui fait d’elle une enfant star. Surtout, il lui vaut une carrière avec beaucoup de sommets, quelques passages à vide, et qui dure depuis plus de quatre décennies déjà.