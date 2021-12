Histoire de réveillon: il veut juste parler…

Dans son dernier livre, « Les douze coups de minuit » (Weyrich), Marc Pasteger raconte des histoires vraies et variées ayant, à leur manière, marqué la période des fêtes. Extrait.

Nicole Henriot mène une vie paisible dans une ville du département de l’Indre. À 35 ans, elle a joliment réussi dans son secteur : la graphologie. Douée et sérieuse, Nicole jouit d’une très bonne réputation. Au bout de quelques années, le bureau qu’elle a ouvert a ainsi pu accueillir un puis deux collaborateurs. Nicole consacre beaucoup de temps à son travail et assez peu à ses loisirs qu’elle meuble en compagnie de quelques amis sûrs. Elle a fini par choisir le célibat, moitié par méfiance de la gent masculine (elle a connu quelques expériences malheureuses), moitié par un égoïsme qu’elle prend un malin plaisir à développer.

Nicole habite donc seule dans une jolie villa entourée d’un jardin qu’elle entretient avec amour. Dès que Nicole en a la possibilité, elle y pose chaises, table et fauteuils pliants et vit au milieu de ses fleurs et à l’ombre de ses quelques arbres.