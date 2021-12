En Espagne, des dealers lancent leur tombola de Noël avec cocaïne et jambon

Cette année, des dealers espagnols ont voulu suivre les traditions en organisant une tombola. À gagner : un panier garni avec un jambon mais aussi de la cocaïne et du haschisch. Plutôt spécial, le « narco-panier » est à gagner le jour de Noël mais aussi pour L’Épiphanie le 6 janvier.

C’est la police espagnole, en pleine descente chez des trafiquants dans la ville de Murcie, qui est tombée sur des affiches pour annoncer la tombola. Visiblement, des participants étaient déjà inscrits puisque leurs noms étaient écrits sur une feuille affichée dans la maison. En plus de cette annonce pour la tombola, les policiers ont aussi découvert 165 plants de marijuana et « diverses quantités de cocaïne et de haschich », rapporte la police à l’AFP.