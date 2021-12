Joe Biden insulté à demi-mot lors d’un appel téléphonique pour Noël (vidéo)

Hier après-midi, quelques personnes ont appelé la ligne spéciale qui permet de suivre la tournée du Père Noël dans le monde. Ce service est mis en place depuis 1955 par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, la NORAD. Le couple était en vidéoconférence pour recevoir certains de ces appels. Parmi les personnes à l’autre bout du fil, Joe et Jill Biden ont discuté avec des enfants et des parents.

Un homme a appelé, a déclaré s’appeler « Jared » et être père de quatre enfants. Les deux hommes discutent et soulignent le fait qu’ils ont tous deux un enfant nommé Hunter. Au moment de mettre fin à l’appel, Joe Biden souhaite un « merveilleux Noël » à la famille. L’interlocuteur lui répond : « Je vous souhaite également d’avoir un merveilleux Noël, joyeux Noël. Let’s go Brandon ».

Une phrase devenue slogan

Cette phrase devenue insulte est le résultat d’une incompréhension. Au début du mois d’octobre, une journaliste de la NBC couvrait une course automobile où le pilote Brandon Brown était présent. Alors qu’elle tentait de couvrir les chants des supporters, la journaliste a déclaré : « Et vous pouvez entendre les chants de la foule : Vas-y Brandon (Let’s go Brandon) ! ». En réalité, la foule scandait plutôt l’insulte expliquée plus haut. Depuis, cette phrase est devenue un slogan pour les opposants du Président actuel des États-Unis.