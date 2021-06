Un des deux chiens de Joe Biden est mort

Après quatre ans sans animaux de compagnie à la Maison-Blanche, Champ était l’un des deux chiens à remettre un peu de gaieté au cœur du pouvoir américain. Mais ce samedi, Joe et Jill Biden ont annoncé à la presse que le berger allemand est décédé « paisiblement » à l’âge de 13 ans. Une mort qui va laisser un vide d’autant plus grand que l’autre chien du couple, Major, a été mis temporairement en retrait de la Maison-Blanche.

« Tout était instantanément mieux quand il était avec nous »

Comme le précise le communiqué publié pour l’occasion, « Champ avait été adopté par les Biden peu après l’élection présidentielle de 2008 » auprès d’un éleveur. Depuis, il avait été « préparé à la vie sous les projecteurs » avec un entraîneur qui lui « avait appris à supporter les voyages en avion, les bruits et la foule ». « Dans les moments les plus joyeux et les jours les plus tristes, il était avec nous, sensible à nos sentiments et nos émotions », se souvient le couple Biden. « Il nous suivait partout, et tout était instantanément mieux quand il était avec nous ».

Ce décès suit d’un mois la mort de Bo, le chien d’eau de Barack Obama. Quant à Major, adopté en 2018 dans un refuge, il a mordu deux employés de la Maison-Blanche à quelques semaines d’intervalle en ce début d’année. Depuis mars, il suit des cours de dressage « pour l’aider à s’adapter » à sa nouvelle vie de chien présidentiel, à l’instar du parcours suivi par Champ.