Les chiens de Joe et Jill Biden, Champ et Major, sont arrivés à la Maison Blanche (photos)

Sur des photos transmises par la Maison Blanche, on peut voir les deux chiens gambader ou se reposer sur les pelouses du 1600 Pennsylvania Avenue, avec l’obélisque du Washington Monument en toile de fond.

Pendant la campagne, Joe Biden, soucieux d’apparaître comme un homme chaleureux et empathique, n’avait pas hésité à jouer de cette corde sensible.

Il avait notamment publié sur Instagram des photos de chiens portant ses couleurs et ajouté en légende : « Je suis peut-être un peu partial mais je pense que Champ et Major feraient de super First Dogs ! ».