États-Unis: le nouveau président du Sénat nommé par Joe Biden a joué dans plusieurs films de Batman (vidéo)

Les fans de Batman ont dû être surpris de reconnaître parmi les personnes les plus haut placées des États-Unis, un visage connu de l’univers de Batman. À 80 ans, Patrick Leahy, sénateur du Vermont, vient en effet d’être choisi par le nouveau président américain Joe Biden pour présider le Sénat, en remplacement du républicain Chuck Grassley, explique le Huffington Post.

Et ce grand fan de comics et notamment de Batman, qui se décrit comme « un peu geek », a déjà joué dans plusieurs des films du superhéros. Il a fait des apparitions furtives dans cinq longs-métrages de la saga, entre 1995 et 2016 : « Batman Forever », « Batman et Robin », « The Dark Knight », « The Dark Knight Rises » et « Batman vs Superman : Dawn of Justice ».

Patrick Leahy, qui occupe maintenant le quatrième poste le plus haut des États-Unis, a été reconnu par de nombreux fans de Batman, qui ont été chercher les images de ses apparitions dans les différents films.