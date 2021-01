Justin Trudeau utilise le désormais célèbre «mème» de Bernie Sanders pour faire passer un message

Lors de la cérémonie d’investiture du président Joe Biden, les invités ont rivalisé d’élégance pour l’occasion, malgré le froid et les masques obligatoires. Si de nombreuses personnalités ont attiré l’attention des photographes pour diverses raisons, l’un d’eux a particulièrement marqué les internautes : Bernie Sanders. Le sénateur américain est apparu affublé d’une grosse veste, et surtout de moufles. Un cliché le représentant avachi sur sa chaise, les mains gantées croisées, a d’ailleurs rapidement fait le tour du monde et a été détourné de toutes les manières possibles.

Placée dans divers décors, l’image de Bernie Sanders, prise par un photographe de l’AFP, a été utilisée par des milliers d’internautes, dont fait partie Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Il s’est en effet servi, dans un clin d’œil, du désormais célèbre « mème » de Bernie Sanders avec ses moufles, pour inviter ses compatriotes à éviter les voyages et à rester chez eux à cause de la pandémie de Covid-19.