Les moufles de Bernie Sanders si populaires que la créatrice croule sous la demande

Ce mercredi, les vêtements des personnalités présentes lors de l’investiture de Joe Biden ont fait l’objet d’une attention particulière. La robe de Lady Gaga a fait penser au film «<UN>Hunger Games<UN>» et le public a été interpellé par les tenues violettes de Kamala Harris, Michelle Obama et Hillary Clinton. Mais contrairement à ce beau monde habillé de façon très chic, le populaire sénateur démocrate Bernie Sanders a préféré apparaître avec une grosse veste et des moufles en laine. Un accoutrement qui a fait beaucoup rire mais qui a aussi suscité une énorme demande pour avoir les mêmes gants.

Une créatrice de moufles « flattée » mais surchargée

Manifestement, les soutiens de Bernie Sanders sont très doués pour enquêter puisqu’ils ont été nombreux à remonter la piste de l’origine de ces moufles. Elles viennent d’une institutrice du Vermont, l’Etat où Bernie Sanders est sénateur, qui les lui avait confectionnées à partir de pulls recyclés. Mercredi déjà, quelques heures à peine après la cérémonie d’investiture, elle était littéralement assaillie par les demandes de moufles (6.000 à ce moment-là).

Seulement, il y a un problème : en plus de son métier, elle est aussi mère de famille et se dit dans l’incapacité de répondre à ces acheteurs potentiels. « Je n’ai pas de moufles à vendre. Je n’en fais plus vraiment beaucoup. Je suis flattée que tous ces gens en veulent mais il y a beaucoup de personnes sur Etsy qui en vendent et espérons pour elles que ça leur fera du travail. Mais je ne vais pas quitter mon job », affirme-t-elle au Jewish Insider, tout en se réjouissant de voir Bernie Sanders porter ses moufles à un moment si important. « Il doit vraiment les aimer pour qu’il choisisse de les porter ».