Julien Cohen quitte « Affaire conclue » : « On était traité comme des chiens », réagit Pierre-Jean Chalençon (vidéo)

C’est la fin d’une belle aventure pour Julien Cohen. Après plus de 4 ans de bons et loyaux services, l’acheteur de l’émission « Affaire conclue » diffusée sur France 2 a annoncé sa volonté de quitter le programme pour se consacrer à d’autres projets professionnels. « L’avenir, pour moi, c’est le développement des maisons de brocanteurs. C’est la seule chose qui me motive et ma décision a été prise avec mon épouse », affirme-t-il à Courrier picard. « Les gens m’ont connu grâce à la télévision, mais je faisais déjà des choses avant ces émissions et je vais encore faire des choses après cette émission. »

Pierre-Jean Chalençon, acheteur évincé du programme en juin 2020 après de nombreuses polémiques, fait partie de ceux qui ont tenu à réagir au départ de Julien Cohen. « Pour moi, c’est une nouvelle qui était attendue depuis quelque temps déjà. Julien m’en avait parlé », a-t-il raconté à « Et Paf ». « Ça avait été un peu chaud, je crois, pour la reconduction de son contrat au mois d’août. Quand je l’avais vu à la rentrée, on sentait qu’il était moins heureux, ça se voyait à l’antenne. Un peu comme moi d’ailleurs, il y a quinze mois, quand je suis parti. »