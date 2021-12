Alec Baldwin: la descente aux enfers

Depuis plus de deux mois, Alec Baldwin est sous le feu des projecteurs médiatiques. Les journalistes américains scrutent ses moindres faits et gestes, pour y déceler une once de culpabilité ou pour entrevoir les signes du deuil qu’il couve depuis le 21 octobre dernier. Ce jour-là, l’acteur de 63 ans a tué accidentellement Halyna Hutchins, 42 ans, sur le tournage du western « Rust », pour lequel elle officiait en tant que directrice de la photographie. Alec Baldwin, par ailleurs coproducteur du film, devait incarner un cow-boy grisonnant prêt à tout pour sortir d’affaire son petit-fils, condamné pour homicide involontaire – ça ne s’invente pas. La vedette s’apprêtait à tourner une scène de fusillade quand le coup est parti en pleine répétition : la balle a mortellement touché Halyna Hutchins et blessé à l’épaule, en fin de trajectoire, le réalisateur Joël Souza.