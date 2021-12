À la télé ce soir: la finale du «Meilleur pâtissier» et «Le gala du Voo rire»

Le Meilleur pâtissier : la finale, à 21h15 sur RTL TVI

Au sommaire : «Le défi de Cyril Lignac : le pull de Noël». Les candidats devront réaliser en gâteau l'indémodable pull de Noël. - «L'épreuve technique de Mercotte : la boule à neige. Une réalisation périlleuse qui leur demandera de maîtriser à la perfection plusieurs techniques : une pâte sucrée finement emporte-piécée, un chocolat parfaitement tempéré et, surtout, la confection particulièrement complexe d'une spectaculaire sphère en isomalt, qui demandera aux pâtissiers rigueur et délicatesse ! - «L'épreuve créative». Les candidats devoir réaliser le plus incroyable et déjanté des sapins de Noël d'une hauteur minimum de 80 centimètres !