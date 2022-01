Quand le climat est source d’angoisse

La pandémie n’est pas la seule à remplir les agendas des spécialistes de la santé mentale. Depuis quelques années, un autre phénomène menace le bien-être psychologique de ceux qui y sont sensibles : les changements climatiques et leur cohorte d’incertitudes pour l’avenir. Les premières données datent de 2010-2011 : les feux de forêt en Australie, puis en Californie, la montée des eaux aux îles Tuvalu, plus récemment les inondations en Europe, ont apporté leur lot de personnes conscientisées très anxieuses. L’étude sur l’éco-anxiété menée par une équipe de scientifiques de l’UCLouvain, dans huit pays d’Europe et d’Afrique, a clairement démontré que 12 % des personnes questionnées présentent fréquemment de l’éco-anxiété. Une personne sur dix est même fortement impactée, sur le plan psychologique, par l’urgence climatique. Il en ressort des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents, des pleurs soudains, des images négatives permanentes et même de la dépression.