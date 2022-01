Les grandes dynasties familiales (6): les Agnelli, les rois de la Péninsule

Serait-ce à l’initiative du clan que l’hebdomadaire « The Economist » a désigné l’Italie pays modèle de 2021 ? Bousculé par la crise du Covid, le lauréat – qui a gagné l’Euro de foot mais qui a surtout retrouvé la confiance grâce à son président du Conseil, Mario Draghi – mérite-t-il ce titre ? On peut en discuter à loisir… tout en remarquant que le journal en question appartient… à la famille Agnelli. Ce serait pourtant faire injure à 175 ans d’indépendance rédactionnelle d’imaginer une quelconque intervention. L’Italie repart et « The Economist », chantre ultralibéral, n’est qu’une possession parmi d’autres dans l’empire d’Exor, la structure faîtière des Agnelli.