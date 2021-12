«Le Meilleur pâtissier»: voici le vainqueur de l’émission (vidéo)

La dixième saison du « Meilleur pâtissier » s’est terminée en apothéose jeudi soir. Aya, la jeune Maud et notre compatriote Alexandre ont encore repoussé leurs limites, dans une finale sur le thème de Noël, pour tenter d’empocher le titre.

Pour commencer, les trois finalistes ont dû reproduire un pull de Noël. Une épreuve demandée par Cyril Lignac, qui souhaitait retrouver dans les gâteaux le côté kitsch du pull de Noël, mais aussi une impression de mailles, comme si vêtement avait été tricoté. Un défi 100 % réussi pour Aya, Maud et Alexandre. Le Belge a d’ailleurs impressionné Cyril et Mercotte avec son trompe-l’œil tricoté. Mais la benjamine du concours, Maud, été un poil au-dessus et a terminé top de cette première épreuve.

Ensuite venait l’épreuve technique tant redoutée de Mercotte où les candidats ont dû réaliser une boule à neige avec notamment de l’isomalt. Pari réussi pour Aya, qui a présenté une boule entière, mais pas complètement remplie de cadeaux (des pralines au caramel) comme exigé par Mercotte. Pari raté pour Maud, qui a brisé son isomalt et n’a pas réussi à faire de belles pralines. Mais pari quasiment réussi pour Alexandre, qui a présenté une demi-boule à neige mais remplie de cadeaux mieux exécutés que ceux des adversaires. Notre compatriote est désigné vainqueur de cette épreuve.

Un invité de marque pour la dernière épreuve

Pour finir, sous l’œil du chef Christophe Michalak, les trois finalistes ont été invités à créer un sapin de Noël de 80cm de haut.

Maud s’est attelée à la fabrication de 150 macarons colorés pour recouvrir un cône faisant office de sapin, au pied duquel trônait un entremets qui a séduit le jury, déjà impressionné par ses macarons réussis à la perfection.

Aya n’a pas pu réaliser ce qu’elle avait en tête au niveau du visuel, mais son gâteau, où elle a associé bergamote et romarin notamment, a tout de même plu aux membres du jury.

De son côté, Alexandre n’avait pas choisi la facilité en réalisant une tour en chocolat sur laquelle il a posé des petits financiers et des gâteaux en forme de boules de Noël, le tout aux couleurs de la Belgique. Ce qui lui a valu les félicitations du jury.

And the winner is…

Au terme des trois épreuves, c’est finalement Maud, 16 ans seulement, qui a remporté le titre de Meilleur pâtissier et qui pourra sortir son propre livre de recettes. « Tu es une pâtissière extraordinaire », lui a lancé Cyril Lignac, toujours impressionné par les talents de la plus jeune candidate du concours.