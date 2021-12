Alexandre bluffe Cyril Lignac en finale du «Meilleur pâtissier»: «Je suis incapable de faire ça»

Notre compatriote Alexandre a surpris Cyril et Mercotte avec son imagination et sa technique.

Diffusée jeudi soir, la finale du « Meilleur pâtissier » n’a pas déçu. Avec trois épreuves sur le thème de Noël, Aya, Maud et Alexandre, les trois finalistes, ont à nouveau mis la barre très haut pour impressionner Cyril Lignac et Mercotte.

Et notre compatriote Alexandre a directement mis les petits plats dans les grands lors de la première épreuve, où Cyril Lignac a demandé aux candidats de réaliser un pull de Noël. Les critères de réussite du chef pâtissier ? Du kitsch et un beau maillage qui donne l’impression d’un pull tricoté. Alexandre a pris la consigne au pied de la lettre et s’est donc lancé dans un tricot coloré, en superposant des bandes de pâte sucrée pour former une sorte de quadrillage qui ressemble aux mailles d’un pull.

« Tu es un fou. Ça ne marchera pas », lui a lancé Cyril Lignac, très sceptique, en passant le voir au cours de l’épreuve avec Mercotte. Cette dernière n’y croyait d’ailleurs pas plus, rappelant au Belge qu’il ne lui restait pas beaucoup de temps : « Il te reste moins d’une heure et tu prends 20 minutes pour tricoter ? ». Pour Alexandre, pas question de laisser tomber son idée : « On est en finale, c’est le moment de prendre des risques ».

« Ça restera dans les annales »

Et notre compatriote a bien fait ! Cyril et Mercotte ont été très impressionnés par le tricot d’Alexandre une fois terminé. « Bravo ! Tu l’as fait », lui a lancé Cyril Lignac avec un sifflement admiratif, avant d’ajouter : « Franchement je suis bluffé, je suis littéralement incapable de faire ça ».

« C’est très très bien réussi », a renchéri Mercotte, « Le tricotage, je n’ai jamais vu ça ». Les deux jurés ont également apprécié la dégustation, s’accordant pour dire que le pull d’Alexandre était « un beau cadeau de Noël ». « Ça restera dans les annales du Meilleur pâtissier, c’est la première fois que je vois ça », a conclu Cyril Lignac.