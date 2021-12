Un couple retrouve un billet à gratter deux ans après l’avoir reçu et empoche une sacrée somme

Ce ticket de loterie aurait pu finir à la poubelle sans jamais avoir été gratté. Personne n’aurait su qu’il était gagnant. Mais c’est sans compter le brin de chance du couple australien à qui il a été offert.

C’est en cherchant du papier pour emballer des cadeaux que ces deux habitants de Nelson Bay sont retombés, au fond d’un tiroir, sur un billet de loterie reçu pour Noël il y a deux ans et jamais gratté. « Nous n’avions plus de bon papier, alors ma femme a fouillé dans le placard et a déniché de vieux sacs à cadeaux à utiliser », a expliqué l’Australien.