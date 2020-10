Un Belge pense gagner 640.000 euros puis déchante à cause d’une erreur technique de la Loterie Nationale

Philippe appelle la ligne rouge réservée aux gagnants. Au téléphone, on lui suggère de se rendre le lendemain dans les locaux de la Loterie Nationale pour y récupérer son énorme gain, tout en pointant du doigt que la suite des chiffres 1 à 20 semble très peu plausible. Sur place, on lui confirme que le mail reçu la veille est dû à une erreur technique et qu’il n’est pas un joueur gagnant. Comme l’indiquent nos confrères, il s’agissait d’un « test opéré par un fournisseur informatique externe et qu’il y a eu une erreur humaine ».

