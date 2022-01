À la télé ce soir: «Harry Potter: retour à Poudlard» et «The impossible»

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint seront de la partie pour cet épisode spécial 20e anniversaire. Les acteurs anglais n'ont pas fait d'apparition publique ensemble depuis la première du dernier film de la saga : «Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2», en juillet 2011. Le trio de stars rejoindra le cinéaste Chris Columbus, qui a réalisé le premier film original : «Harry Potter à l'école des sorciers», dont la première avait eu lieu le 16 novembre 2001. Les membres de la distribution des huit films «Harry Potter» seront également présent pour la rétrospective . Le projet racontera l'histoire enchanteresse de cette épopée hors du commun.

The Impossible, à 20h05 sur Club RTL

L'’histoire d’'une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. Un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par le Tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaine des milliers d’'autres.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

La Panthère rose, à 21h sur Arte - Quatre étoiles

de Blake Edwards (1963)

Qu’on ne s’y trompe pas : c’est bien ce chef-d’œuvre à 100 % original au style « deliciously british » qui, par la grâce de son générique animé, est à la base de la prodigieuse série du cartooniste Friz Freleng (300 épisodes) et non le contraire ! Le titre du film désigne en fait le diamant qu’est chargé de protéger l’inspecteur Clouseau, alias Peter Sellers. Le vrai joyau est l’ouvrage lui-même, subtil mélange d’humour raffiné en matière de non-sens. On connaît la suite, riche de sept titres, tous sous la direction du natif de Tulsa et invariablement bercés par le thème de Henry Mancini, exécuté par le saxophoniste Plas Johnson.

Les bronzés font du ski, à 20h35 sur RTL TVI - Trois étoiles

de Patrice Leconte (1978)

Un an plus tôt, au Club Med, la joyeuse bande du Splendid avait sans doute déjà ouvert… les pistes. On retrouve donc les mêmes personnages en pleine forme, dans des situations plus cocasses et des répliques encore mieux circonstanciées.

Kong : Skull Island, à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

de Jordan Vogt-Roberts (2017)

Plutôt que de nous refaire le coup d’un énième remake du toujours mythique « King Kong » de 1933, les producteurs de la société Warner ont préféré une refonte à la « Jurassic Park » multipliant les références à des classiques d’autres genres, dont les films jadis consacrés à la guerre du Vietnam. Le résultat est évidemment pétaradant et spectaculaire, mais il est surtout totalement jubilatoire.

Un cœur en hiver, à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Claude Sautet (1992)

Ce thriller sentimental tout en finesse autour d’Emmanuelle Béart se distingue par son ambiance musicale naturellement violoneuse empruntée pour l’essentiel à l’œuvre de Maurice Ravel, dont la biographie a d’ailleurs servi de terreau. C’est la transposition à la bourgeoisie contemporaine qui rend le film un peu artificiel.

All Inclusive, à 21h05 sur TMC - Une étoile

de Fabien Onteniente (2019)