Pourquoi plusieurs chaînes de télé vont retarder leurs programmes de début de soirée

TF1, France 2, France 3, France 5, TMC… Plusieurs chaînes de télévision française vont modifier leurs horaires de diffusion dès le 8 janvier. Pourquoi ? À cause des retards constants sur la programmation, relevés par le Conseil National de l’Audiovisuel français (CSA).

Dans un communiqué paru mi-décembre, le CSA explique en effet que « les plaintes des téléspectateurs portent sur deux motifs : d’une part, le glissement progressif, au fil des années, des horaires de début de soirée des programmes télévisés et, d’autre part, les retards récurrents au regard des horaires annoncés dans la presse et sur internet ». En moyenne, le décalage entre ce qui est annoncé et le début réel de l’émission est de 3 minutes et 54 secondes. TMC détient la palme du retard le plus long, avec 7 minutes et 25 secondes. TF1 arrive juste derrière dans le classement, avec un décalage moyen de 7 minutes et 17 secondes.