Gims s’en prend à ses abonnés qui lui souhaitent une bonne année (vidéo)

« S’il vous plaît, avec les ‘Bonne année’, Nouvel an, laissez-moi avec ça. Vous savez bien que je n’ai jamais répondu à ça, et vous continuez à m’en envoyer tout le mois de janvier, février… », lâche le rappeur français face caméra, s’en prenant surtout à ses fans musulmans : « Ce sont des Muslims, la plupart, qui m’envoient ça. Arrêtez avec ça ! Les frères, on ne fête pas ça ». « Ça ne fait pas partie de nos convictions », ajoute-t-il encore.

Gims en profite également pour rappeler à ses abonnés que c’est pareil pour les anniversaires : pas la peine de lui souhaiter non plus. « Je souffre avec ça […] Restons forts sur nos valeurs », lance-t-il encore, avant de conclure : « Noël, etc, on respecte mais ce ne sont pas nos fêtes ».