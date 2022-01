Derrière les chats de gouttière, qui mènent la danse, on trouve les British shorthair, les Maine coon et les Ragdoll.

Les Belges ont la passion des chats. Officiellement, on estime qu’un ménage sur trois possède au moins un chat. Mais le nombre exact de félins qui se baladent dans nos immeubles, rues et jardins reste indéterminé, oscillant entre 1,5 et 3 millions selon les sources.