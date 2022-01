Les grandes dynasties familiales (7): les Bettencourt, les rois des cosmétiques

Garder le contrôle et rester entre soi. C’est sans doute ce qui a motivé la famille Bettencourt à racheter 4 % des parts de L’Oréal au géant suisse Nestlé fin 2021 pour la coquette somme de 8,9 milliards d’euros. « Un cadeau pour la 4e génération », jugent Françoise Bettencourt et son mari Jean-Pierre Meyers à destination de leurs deux fils, Jean-Victor et Nicolas. Un mot d’ordre : création de valeur ! Alors, on consolide, on verrouille, on transmet en privilégiant les liens du sang.