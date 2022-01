Le temps est devenu une marchandise

On court après, il nous file entre les doigts, il nous manque ou on le perd. Le temps est aujourd’hui devenu une marchandise. Dans ce documentaire surprenant, la réalisatrice Cosima Dannoritzer cherche à comprendre comment il s’est transformé en produit : « Un matin, en regardant mon agenda, je me suis rendu compte que ma vie était régie par les horloges et je me suis demandé : comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi cherchons-nous constamment à gagner du temps ? Pourquoi les journées nous semblent-elles trop courtes ? » Un sentiment que nous avons certainement déjà tous éprouvé ! Magali Combal, coach en gestion de temps, constate que « nous sommes totalement obsédés par le temps aujourd’hui. (…) On vit tous des moments extrêmes où perdre quelques minutes nous paraît être un sacrifice insupportable. » Mais depuis quand le temps s’est-il transformé ?