À la télé ce soir: «The Voice» et «Friends: les retrouvailles»

Ils ont entre 15 et 55 ans, et viennent des quatre coins du pays. Parmi eux, nombreux sont déjà musiciens, chacun évoluant dans des styles musicaux bien différents. Ils vont devoir séduire et convaincre les coachs lors de l'étape cruciale des Blinds pour espérer pouvoir continuer l'aventure et apprendre de leur coach. Un jury sur lequel souffle également un vent de nouveauté ! Car si B.J. Scott et Typh Barrow ont rempilé, ce n'est pas le cas d'Henri PFR et Loïc Nottet qui sont remplacés par deux Français : le rappeur Black M et le chanteur Christophe Willem. Qui sera élu la plus belle voix de Belgique et remportera la 10e édition de «The Voice Belgique» ?

Friends : les retrouvailles, à 21h40 sur Tipik

Les acteurs de «Friends» se réunissent à nouveau sur le plateau mythique du tournage de la série, le plateau 24, dans les studios Warner, pour une émission spéciale avec de nombreux invités. Tous les artisans de cette série culte seront bien évidemment de la partie aux côtés de Jennifer Aniston (Rachel dans la série), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross), également producteurs exécutifs de l'émission. L'occasion pour ceux qui ont marqué tout une génération de téléspectateurs de raconter leurs anecdotes les plus croustillantes, au cours d'une soirée empreinte d'humour et placée sous le signe de la nostalgie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Rocky II, la revanche, à 20h05 sur Club RTL - Deux étoiles

de Sylvester Stallone (1979)

L’acteur et scénariste du premier du nom prend aussi la caméra dans cette suite où il faut patienter plus de 80 minutes avant d’assister à la fameuse revanche, qui dure moins d’un quart d’heure. Une attente un peu langoureuse mais pas inintéressante car l’auteur s’en prend avec un humour parfois même assez féroce à certains aspects de l’« American way of life », en particulier le monde de la publicité.

Première année, à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de Thomas Lilti (2018)

L’auteur des pertinents « Hippocrate » et « Médecin de campagne » dénonce cette fois les méfaits du « numerus clausus » apparu en France au début des années 70 sous l’ère Pompidou et tout récemment aboli par Emmanuel Macron, autour d’une belle histoire d’amitié entre deux aspirants solidaires, incarnés par son acteur fétiche Vincent Lacoste et l’humoriste William Lebghil.

Le jeu, à 21h10 sur France 2 - Deux étoiles

de Fred Cavayé (2018)

Il s’agit en fait d’un des 18 remakes déjà connus à travers la planète d’un titre italien, « Perfetti sconosciuti » de Paolo Genovese, sacré David di Donatello (Oscar transalpin) du meilleur film en 2016. Bérénice Bejo, Stéphane De Groodt, Roschdy Zem, Suzanne Clément, Vincent Elbaz, Doria Tillier et Grégory Gadebois composent ce huis clos très « Prénom » et en fin de compte plus tragicomique que réellement drôle. Au programme : quelques vannes attendues, l’un ou l’autre rebondissement pas toujours crédible et un épilogue « dans l’air du temps ».

Papa ou maman, à 20h30 sur RTL TVI - Une étoile

de Martin Bourboulon (2015)

L’idée et le casting ont beau être prometteurs, le manque d’aboutissement de l’écriture et la recherche trop artificielle du bon mot laissent un évident goût de trop peu. Comme la grande majorité des comédies parisiennes nombrilistes.

Mange, prie, aime, à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile vide

de Ryan Murphy (2010)