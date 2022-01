«Ils sont allés trop tard à l’hôpital»: les derniers jours des Bogdanoff racontés par leur agent

Stars dans les années 80 avec leur émission de science-fiction « Temps X » , Igor et Grichka Bodganoff sont décédés suite à une infection au coronavirus. Admis à l’hôpital Pompidou à Paris le 15 décembre, les jumeaux ont été placés dans le coma rapidement. Grichka a finalement perdu son combat contre le covid le 28 décembre dernier, et Igor est mort le 3 janvier.

Très sportifs, Igor et Grichka n’étaient pas vaccinés. Ils pensaient être immunisés contre le virus grâce à leur bonne hygiène de vie, ont rapporté plusieurs de leurs proches. Malheureusement, ils ont attrapé le covid - en même temps car ils se voyaient tous les jours - et ont tardé à se faire soigner, a expliqué l’agent des scientifiques sur le plateau de « Touche pas à mon poste » lundi soir. « Ils sont arrivés trop tard à l’hôpital », a déploré Cédric André, racontant qu’Igor et Grichka avaient été contaminés en même temps et qu’ils n’avaient pas pris en compte l’ampleur de l’infection. « Ils étaient chez eux […] ils ne se sont pas du tout soignés. À un moment donné, leur respiration était très faible, ça allait de moins en moins bien », a raconté l’agent. C’est à ce moment-là que les jumeaux, âgés de 72 ans, ont été emmenés à l’hôpital. Rapidement admis en réanimation, ils sont finalement décédés à six jours d’intervalle. « Tout est allé très vite », a déclaré Cédric André.