Les frères Bogdanoff : «L’électricité était coupée, les loyers impayés»

Igor Bogdanoff est mort ce lundi trois janvier, six jours après son frère jumeau, Grichka. Tous les deux décédés du coronavirus, les hommages au duo iconique s’enchaînent sur les réseaux sociaux. Parmi toutes les publications, leur proche Jean-Paul Enthoven a révélé les secrets de leurs finances.

Selon l’écrivain et journaliste, les finances des frères Bogdanoff étaient au plus mal… Celui qui leur consacre un portrait dans Le Point explique que : « Les jumeaux ont longtemps vécu dans une maison médiévale où l’électricité était coupée et les loyers impayés, ce qui n’avait guère d’importance. Ils avaient des dettes chez l’épicier, chez le pharmacien, mais ils remboursaient chacun d’un sourire, comme Don Juan avec Monsieur Dimanche. »