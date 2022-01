À la télé ce soir: « Stan & Ollie » ou « Manipulations »

« Couple de stars » à 22h55 sur RTL-TVI

Le couple de stars composé de la sculpturale Gwen Harrison et du non moins séduisant Eddie Thomas bat de l'aile. En effet, la jeune femme s'est entichée d'un bellâtre espagnol. Malgré les écarts de conduite de madame, les deux artistes doivent présenter le dernier long métrage qu'ils ont tourné ensemble...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Stan & Ollie » à 20h35 sur La Trois – Quatre étoiles

de Jon S. Baird (2018)

Coproduit par la BBC, ce biopic focalise les dernières années difficiles vécues par Laurel & Hardy, toujours considérés comme le tandem comique le plus mythique de l’Histoire, et ce dans toutes les langues puisque ces deux inséparables étaient déjà des « stars » mondiales au temps du muet. C’est dans le maquillage – réellement hallucinant – et surtout le jeu de Steve Coogan (l’Octavius des « Nuits au musée ») et de John C. Reilly (« Les frères Sisters ») que se passe le miracle, entre rires et larmes. Une double performance totalement hors du commun. Parler de résurrection tient de l’euphémisme : un hommage d’une intensité telle qu’on n’a qu’une seule envie, celle de redécouvrir l’univers des « Deux conscrits ».

« Dirty Dancing » à 21h05 sur RTL-TVI – Trois étoiles

d’Emile Ardolino (1987)

Bercé par « She’s like the Wind », slow d’anthologie dûment oscarisé, écrit et interprété par l’infortuné Patrick Swayze, ce film musical figure depuis sa sortie parmi les plus grands classiques du genre. Un modèle de simplicité, de naturel et d’émotion, trois qualités souvent absentes du panel concerné.

« Matrix Reloaded » à 21h15 sur TMC – Trois étoiles

d’Andy et Lana Wachowski (2003)

Plus luxueuse, plus aguichante – à ce titre, l’apparition même furtive de Monica Bellucci est emblématique – cette suite du pilote sorti quatre ans plus tôt est indissociable du « Matrix Revolutions » produit simultanément. Un régal à condition bien sûr d’avoir bien capté tous les paramètres initiaux.

« Killer Elite » à 21h00 sur 13ème RUE – Deux étoiles

de Gary McKendry (2011)