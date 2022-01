Grichka Bogdanoff: le frère qui n’a jamais eu d’enfant et n’a jamais été marié

Igor et Grichka Bogdanoff, les deux jumeaux qui ont tout fait ensemble jusqu’à mourir de la Covid à une semaine d’intervalle, ont pourtant eu une vie intime bien éloignée l’une de l’autre. Alors qu’Igor a été marié deux fois et a eu six enfants issus de trois femmes différentes, Grichka a lui fait le choix de rester solitaire.

La sœur de ce dernier, Véronique, s’est confiée auprès du magazine Gala sur la vie familiale très mouvementée de son frère. Elle y explique que les jumeaux ont souffert d’une rupture brutale entre leurs parents quand ils étaient jeunes et que Grichka a été très impacté par l’absence de son père. Il a ainsi développé une peur de l’abandon, qu’il n’a malheureusement jamais soignée. Selon sa soeur, cette expérience de vie a été décisive dans le choix de son frère à construire une vie sans enfant et sans femme.