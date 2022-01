L’ex-femme d’Igor Bogdanoff se confie sur les derniers instants des frères

Invitée sur le plateau de BFM TV, l’ex-femme d’Igor Bogdanoff s’est confiée sur les derniers instants de vie de son ex-mari et de son frère, « c’était des êtres merveilleux » raconte Amélie de Bourbon-Parme.

Les jumeaux, décédés à six jours d’intervalle d’une infection au Covid-19, étaient connus pour leur amour de la science et leur travail de vulgarisation de celle-ci. Les frères ayant contracté la maladie à la mi-décembre, ils sont rapidement entrés à l’hôpital. « Les choses se sont dégradées, Igor a survécu à son frère quelques jours, ce qui nous paraissait impensable, ils étaient tellement liés. (…) Et en même temps on a voulu y croire » explique l’ex-femme d’Igor avec qui il a eu deux enfants.