Quand des chercheurs apprennent à conduire à des poissons (vidéo)

Des chercheurs de l’Université Ben Gourion du Néguev, en Israël, se sont intéressés à la capacité de navigation d’un poisson rouge hors de son environnement aquatique classique. Pour cela, ils ont conçu un système d’aquarium monté sur des roues et équipé d’une caméra et d’un radar. Cet appareil étant capable de se déplacer en fonction des mouvements du poisson placé dans l’aquarium.

Ces chercheurs ont alors entraîné plusieurs poissons, pendant quelques jours, à se déplacer vers une cible précise, où se trouvait une récompense. Et il s’avère qu’après ces quelques jours d’entraînement, les poissons testés réussissent tous à atteindre l’objectif ! « De plus, ils étaient capables de le faire même s’ils étaient interrompus en plein milieu par un mur, et les fausses cibles placées par les chercheurs ne les ont pas trompés », se réjouit l’université israélienne sur son compte Facebook, en publiant une vidéo de l’expérience. Les poissons entraînés arrivent également à corriger leur parcours lorsqu’ils n’arrivent pas du premier coup à leur destination exacte.