Un étrange «poisson cochon» intrigue l’Italie (photos)

Il s’agit d’une centrine commune, ou Oxynotus Centrina, également surnommée « poisson cochon ». Il est bien reconnaissable grâce à son museau et ses deux nageoires dorsales. D’habitude, il est invisible du commun des mortels car il aime se réfugier dans les profondeurs de l’Atlantique Est et de la Méditerranée, entre 100 et 700 mètres sous la surface de la mer.

Les officiers de marine de Portoferraio, sur l’île d’Elbe, viennent de faire une prise pour le moins inhabituelle. Ils ont remarqué qu’un animal dérivait en pleine mer et l’ont sorti de l’eau. Il était mort mais ce qui a plus attiré l’attention, c’est sa morphologie. Il ressemble en effet à un petit requin tout en ayant une tête semblable à un cochon. Un drôle de mélange qui est en réalité une espèce bien identifiée.

A cause des humains, la centrine est une espèce menacée, classée comme vulnérable. En cause : les filets de pêche destinés aux autres poissons et qui les piègent aussi. Est-ce que la centrine retrouvée sans vie à Portoferraio a été victime du même mal, puis relâchée morte en pleine mer par les pêcheurs ? Ce n’est pas exclu. De nombreuses espèces sont victimes de ce problème, y compris les dauphins dont les cadavres s’échouent notamment sur les côtes françaises. Les ONG réclament notamment une interdiction des méthodes de pêche non-sélectives et l’obligation de mettre des caméras sur les navires pour mieux contrôler ce phénomène.