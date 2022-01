Sinéad O'Connor: son fils décède après avoir été porté disparu pendant deux jours

Sinéad O’Connor, l’interprète de « Nothing Compares 2 U », vient d’annoncer sur Twitter la perte de son fils Shane. Elle y écrit : « Mon magnifique fils, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la lumière de ma vie a décidé de mettre fin aujourd’hui aux épreuves qu’il a rencontrées et est désormais avec dieu”, a tweeté l’interprète de Nothing Compares 2 U samedi matin. “Qu’il repose en paix et que personne ne suive son exemple, a-t-elle ajouté. Mon bébé. Je t’aime tant. Repose en paix. »