7,3 millions de téléspectateurs face à Stromae au 20h de TF1

Réputé pour ses appartitions milimétrées qui font le show et ne laissent personne de marbre, Stromae n’a pas loupé son coup cette fois-ci puisque c’est près de 7,3 millions de téléspectateurs qui se sont arrêtés sur TF1 lors du passage de l’artiste à l’antenne. Cela signifie 29,6 % de part d’audience dans la soirée. En comparaison, l’élimination de la France face à la Suisse lors de l’Euro de football de l’été 2021 avait rassemblé 16,34 millions de téléspectateurs et avait battu le record d’audience de la chaîne.

Dynamisée par l’annonce de la première interview de l’artiste depuis la sortie de « Santé » on octobre dernier et ayant fait de l’ombre à France 2 qui présente traditionnellement son « 20h30 le dimanche » suivi d’un live accoustique chaque semaine, TF1 a attiré plus d’un million de téléspectateur en plus que France 2, première chaîne concurrente.

Habitué des plateaux télé, Stromae excelle dans l’art de la communication et en a fait son terrain de jeu préféré depuis des années. « Papaoutai », « Tous les mêmes » et puis dernièrement « Santé » lors du « The Tonight Show » animé par l’irremplaçable Jimmy Fallon aux États-Unis, tous ces tubes sont nés sur un plateau télé.