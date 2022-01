Antivax, Francis Lalanne s’en vante aux funérailles des frères Bogdanoff, décédés à cause du coronavirus

Les personnalités comme les anonymes ont rendu ce lundi 10 janvier un dernier hommage aux frères Bogdanoff lors de funérailles organisées à l’église de la Madeleine à Paris. Ami de longue date des jumeaux, Francis Lalanne était notamment présent. Antivax connu, c’est sans masque qu’il a assisté à la cérémonie.

Répondant aux questions du Parisien, le chanteur a évoqué lundi ses amis disparus : « Deux frères d’âmes. Des êtres de lumière. Dès qu’on s’approchait d’eux, on y voyait plus clair. Même si on a la chance d’avoir vécu des moments à leurs côtés, on se dit qu’on n’en a pas eu assez. Ce ne sont pas des gens qu’on peut quitter facilement. Quand ils s’en vont, c’est une partie de nous qui part avec eux. »