Pierre-Jean Chalençon évoque les funérailles des frères Bogdanoff: «C’était très beau»

Connus depuis les années 80 grâce à leur volonté de vulgarisation scientifique à la télévision, Igor et Grichka Bogdanoff sont tous les deux décédés à cause du coronavirus, à six jours d’intervalle. Les deux frères n’avaient pas voulu se faire vacciner, car ils estimaient être en assez bonne santé. Leurs obsèques ont été organisées ce lundi 10 janvier à l’église de la Madeleine, à Paris, en présence de personnalités et de fans des deux frères.