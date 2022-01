L’amour en virtuel

Trouver le grand amour derrière son écran, beaucoup en rêvent ! Ce nouveau style de drague devient pour certains un passage « incontournable » après une séparation ou pour rompre une longue période de solitude. Et les sites ne manquent pas pour titiller Cupidon. L’un des plus anciens, Meetic, vient de fêter ses 20 ans. « C’est un chemin vers la rencontre de plus en plus utilisé surtout pour celles et ceux qui ne fréquentent pas les bars, qui n’ont pas un large réseau de connaissances qui organisent des soirées ou qui ont quelques difficultés à faire le premier pas dans la réalité », explique Patrick De Neuter, professeur émérite de psychopathologie du couple, de la famille et de la sexualité à l’UCLouvain.