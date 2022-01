Alain Chabat en quête d’une «perle asiatique»

Dans un coin touristique du Pays basque, Stéphane tient le restaurant familial avec l’aide ponctuelle de ses deux fils. Lui-même est divorcé et ne cherche pas vraiment à se remettre en couple. Toutefois, au hasard des réseaux sociaux, il fait la connaissance d’une Coréenne passionnée de botanique qui, à sa demande, lui peint le tableau d’un arbre rare. Fasciné par le style de cette artiste non professionnelle qui vit à Séoul, il décide d’aller découvrir son univers. Manifestement surprise par son arrivée, elle lui promet de l’accueillir à l’aéroport d’Incheon. Mais personne ne vient. Stéphane choisit de rester dans la zone de transit en espérant voir arriver la femme. Les jours passent et le gaillard finit par faire d’autres rencontres qui font bientôt de lui l’objet de toutes les curiosités ! Quant à sa mystérieuse correspondante, existe-t-elle vraiment ? Depuis ses premiers pas à la fin des années 80 en tant qu’acteur chez Pascal Thomas, on peut dire qu’Éric Lartigau a fait du chemin en tant qu’auteur.