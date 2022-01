2022, année Molière (2): comique et critique!

Le 15 janvier prochain, la Comédie-Française ouvre sa saison Molière avec « Le Tartuffe », dans sa première version en trois actes, et non cinq, jouée une seule fois devant Louis XIV le 12 mai 1664 avant d’être interdite. Et pour cause, elle raille avec délectation tous les dévots qui sévissent à cette époque. C’est un Belge, le metteur en scène Ivo van Hove, qui sonne la charge.

Le 15 janvier – date du baptême de Molière à l’église Saint-Eustache dans le quartier des Halles à Paris, car on ne connaît pas précisément le jour de sa naissance – on célèbre en fait un psy, un moraliste, un pourfendeur, un comique où sommeille… un critique.