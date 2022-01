Le musicien raté devenu serial killer

Le mythe Charles Manson repose avant tout sur les meurtres particulièrement violents qui lui sont attachés, moins à son génie artistique. En 1969, ce gourou au regard magnétique et aux cheveux hirsutes use de son pouvoir d’attraction pour pousser ses adeptes à commettre une série de crimes sanglants. Une vague de meurtres se déverse sur Los Angeles. Parmi les victimes de la « Manson Family », un nom ressort : Sharon Tate, femme de Roman Polanski et star montante de Hollywood. Elle séjournait dans une somptueuse villa que Manson pensait, à tort, louée par le producteur de musique qui avait refusé de le signer, Terry Melcher. Il était la cible prioritaire de la secte qui souhaitait venger son leader.