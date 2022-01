L’actrice Laëtitia Milot salue les annonces faites sur l’endométriose

Emmanuel Macron a annoncé cette semaine vouloir mettre en place un plan d’action pour aider à la recherche et à la prise en charge de l’endométriose. Sur le plateau de BFMTV, la comédienne Laëtitia Milot était invitée pour réagir en tant que marraine de l’association française EndoFrance.

L’actrice s’est réjouie de ces annonces et déclarait : « Tout ça démontre la volonté des pouvoirs publics d’agir en faveur de l’endométriose. C’est important, c’est devenu une cause nationale aujourd’hui, et ça pour nous c’est une première victoire ». Laëtitia Milot est aussi venue témoigner des autres femmes devant leur télévision au moment de l’annonce, qui ont été très touchées aussi par cette démarche. « Oui, il y a encore du travail, mais pour nous c’est une reconnaissance morale, pour les femmes qui souffrent. Là, on a l’impression d’être prises en compte dans la souffrance », ajoute-t-elle.