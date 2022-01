«Face au juge» revient sur RTL avec deux nouveaux juges

Nouveauté cette année pour le grand retour de « Face au juge » sur RTL, animée par Julie Denayer. La journaliste revient pour une huitième saison, nous faire découvrir les coulisses des tribunaux et des salles d’audiences belges. Une émission est regardée avec attention puisqu'elle rassemble en moyenne 650.000 téléspectateurs par numéro.

Cette année, les téléspectateurs pourront retrouver le juge de police Marco Ossena, à Verviers, et le juge Luc Hennart, au tribunal correctionnel de Bruxelles. Mais la journaliste vous conduira aussi auprès de deux nouveaux juges de la paix : Karine Baix à Marchienne-au-Pont et Rudy Ghyselink à Mons. Dans une interview accordée à SudInfo, Julie Denayer présente rapidement les deux nouveaux juges : « Après plus de 10 ans au tribunal de travail, elle (Karine Baix) avait besoin de proximité avec les gens. C’est une très chouette juge qui est douce et ferme à la fois. On accueille également Rudy Ghyselinck, juge de paix à Mons. On sent aussi chez lui cette volonté du contact humain avec beaucoup d’humour ».