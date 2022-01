«Don’t Look Up»: un véritable chercheur derrière les mains de Leonardo DiCaprio

La production de « Don’t Look Up » a voulu faire les choses jusqu’au bout, même jusqu’au doublage des mains de Leonardo DiCaprio. Le Parisien révélait cette semaine le visage qui s’est caché derrière les mains de Leonardo DiCaprio dans le dernier film d’Adam McKay. L’histoire relate les aventures de deux scientifiques qui doivent annoncer à la Terre entière qu’un astéroïde va leur tomber dessus dans les six mois suivant. Malheureusement pour eux, ni la présidente des États-Unis, ni les médias ne semblent les croire.

Pour les besoins du film, les calculs scientifiques autour de l’astéroïde devaient être justes et recopiés correctement. C’est alors qu’entre en jeu Michaël Marsset, 32 ans. Cet étudiant français en astrophysique à Boston au États-Unis a été contacté par la production qui cherchait une « doublure » pour Leonardo DiCaprio pour certaines scènes. L’acteur devait entre autres écrire des équations au tableau pour découvrir finalement la conclusion finale de la trajectoire de l’astéroïde. Une scène compliquée à jouer quand on n’y connaît rien.