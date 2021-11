Leonardo DiCaprio débarque à la COP26 (photos)

« Acteur et environnementaliste », c’est comme ceci que Leonardo DiCaprio se décrit sur Twitter. L’acteur américain relaye régulièrement des données et des informations sur la protection de la nature et des animaux, et s’investit également personnellement pour la cause. Il est à la tête de sa propre fondation dédiée à la protection de la planète. Et le 27 octobre dernier, il a également dévoilé la première de « Brave Mission », une enquête à propos de l’impact environnemental d’un commerce illégal de charbon sur les modes de vie des humains et des gorilles, qu’il a coproduite.