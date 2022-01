«Top Chef» : voici ce que la prochaine saison vous réserve …

La treizième saison de l’émission culinaire « Top Chef » arrive à grands pas. Cette année, le public découvrira quinze nouveaux candidats tous plus talentueux les uns que les autres et parmi lesquels trois Belges : Arnaud Delvenne, un Liégeois chef de deux hôtels Van der Valk, Elliott Van de Velde, un Bruxellois et un Namurois dont l’identité n’a pas encore été révélée. De quoi représenter fièrement le pays de la frite.

Le public retrouvera aussi ses chefs de brigade préférés, Helène Darroze, Philippe Etchebest et Paul Pairet, mais ne reverra pas Michel Sarran. C’est le chef cuisinier français Glenn Viel qui le remplace cette année. « Quand on m’a proposé de rejoindre le jury de Top Chef, je n’ai pas hésité une seconde. Ma participation s’est imbriquée à mon emploi du temps et mes équipes gèrent très bien en mon absence », confie-t-il à 7 sur 7.